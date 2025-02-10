29 человек получили травмы в авариях в Иркутске и районе за неделю

В Иркутске и районе на прошлой неделе, с 3 по 9 февраля 2025, произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, в авариях пострадали 29 человек, из них четверо — несовершеннолетние.
— Всего зафиксировали шесть столкновений авто, один наезд на препятствие, еще два — на стоящее транспортное средство. Восемь пешеходов попали под колеса машин, один водитель съехал с дороги, — отмечают в ведомстве.
Травмы получили 29 человек. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.
Всего за это время произошло 163 автоаварии, в них повреждено 302 транспортных средства. В Госавтоинспекции напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 21-летняя пассажирка «Лады» погибла в аварии с участием большегруза в Братском районе. Водителя легковушки доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.