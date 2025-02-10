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Один человек погиб и 39 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю

На территории региона произошло 25 ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за неделю, с 3 по 9 февраля 2025, произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в ДТП погиб один человек, еще 39 получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 40 транспортных средств.

— В двух случаях водители находились за рулем, не имея права управления, еще один автомобилист — в состоянии алкогольного опьянения. Также известно, что один водитель оставил место ДТП, — уточнили в ведомстве.

Произошло 25 ДТП. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Шесть аварий произошло из-за несоблюдения очередности проезда, три — из-за нарушения правил проезда пешеходного перехода. Причиной еще двух ДТП стало несоответствие скорости и выезд на встречку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе на прошлой неделе произошло 19 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 29 человек, в том числе четверо несовершеннолетних.