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В Приморье столкнулись автобус и лесовоз, пострадали 14 человек

Серьёзная авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. Как сообщает УМВД России по Приморскому краю, в результате ДТП пострадали 14 человек.

Источник: Life.ru

Участок дороги, где произошла авария, временно перекрыли по обеим полосам.

В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Автоинспекторы выясняют, кто именно стал виновником ДТП и все подробности случившегося.

Судя по кадрам, серьёзные повреждения получил пассажирский ПАЗ. У автобуса разорвало левую часть кабины с водительской стороны. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее трагическая авария произошла в Красноярском крае. Женщина, управлявшая автомобилем Toyota, въехала в снегоуборочную машину, которая двигалась впереди в том же направлении. В результате аварии погиб 15-летний пассажир иномарки.