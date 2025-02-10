В Приморье столкнулись автобус и лесовоз, пострадали 14 человек

Участок дороги, где произошла авария, временно перекрыли по обеим полосам.
В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Автоинспекторы выясняют, кто именно стал виновником ДТП и все подробности случившегося.
Судя по кадрам, серьёзные повреждения получил пассажирский ПАЗ. У автобуса разорвало левую часть кабины с водительской стороны. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.
Ранее трагическая авария произошла в Красноярском крае. Женщина, управлявшая автомобилем Toyota, въехала в снегоуборочную машину, которая двигалась впереди в том же направлении. В результате аварии погиб 15-летний пассажир иномарки.