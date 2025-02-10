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У севшего на мель китайского судна на Сахалине начали установку бонов

В порту Невельска у берегов Сахалина начались работы по предотвращению возможного разлива нефтепродуктов с севшего на мель китайского судна, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Спасатели приступили к установке боновых заграждений у балкера. По данным Росморречфлота, на борту находится груз в виде 1 тыс. т угля, а также 54 т дизельного топлива и 706 т мазута в виде топлива для главного двигателя.

Источник: Telegram-канал губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

Глава региона отметил, что ситуация находится под его личным контролем. По его словам, мониторинг ведется в круглосуточном режиме. Специалисты продолжают заниматься обеспечением экологической безопасности акватории.

В ночь на 9 февраля в устье реки Казачка в городе Невельске сел на мель грузовой балкер An Yang 2. На борту находятся 20 граждан КНР. В связи с происшествием на Сахалине введен режим ЧС. По поручению губернатора на месте создан оперативный штаб, мобилизованы все профильные службы. Работа специалистов затруднена из-за шторма.