У севшего на мель китайского судна на Сахалине начали установку бонов

В порту Невельска у берегов Сахалина начались работы по предотвращению возможного разлива нефтепродуктов с севшего на мель китайского судна, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. Спасатели приступили к установке боновых заграждений у балкера. По данным Росморречфлота, на борту находится груз в виде 1 тыс. т угля, а также 54 т дизельного топлива и 706 т мазута в виде топлива для главного двигателя.