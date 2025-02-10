Лимаренко: на Сахалине у севшего на мель судна устанавливают заграждения

На Сахалине у севшего на мель сухогруза An Yang 2 начали устанавливать заграждения, проинформировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Он подчеркнул, что заграждения могут предотвратить возможный разлив нефтепродуктов.
«В Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведётся круглосуточно», — написал губернатор в Telegram.
Напомним, около города Невельска в Сахалинской области сел на мель сухогруз из КНР. На судне An Yang 2 находится тысяча тонн угля, а также 700 тонн мазута и 100 тонн дизельного топлива. У берегов Сахалина продолжается шторм. В Невельском районе установлен режим ЧС, а Сахалинской области введён режим повышенной готовности.
На борту судна находятся 20 членов экипажа, все они — граждане Китая. В Невельске для них создан пункт временного размещения.