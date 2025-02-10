Лимаренко: на Сахалине у севшего на мель судна устанавливают заграждения

Напомним, около города Невельска в Сахалинской области сел на мель сухогруз из КНР. На судне An Yang 2 находится тысяча тонн угля, а также 700 тонн мазута и 100 тонн дизельного топлива. У берегов Сахалина продолжается шторм. В Невельском районе установлен режим ЧС, а Сахалинской области введён режим повышенной готовности.