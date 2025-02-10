В Иркутске пьяная женщина-водитель дважды провоцировала ДТП, выезжая на «встречку»

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции провели процедуру освидетельствования, которая подтвердила, что 62-летняя иркутянка пьяна — объем алкоголя в выдыхаемом ей воздухе превысил допустимое значение почти в девять раз. За управление автомобилем в нетрезвом виде в отношении нее составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ответственность за такое деяние предусматривает лишение права управления автотранспортом на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Автомобиль женщины эвакуирован на специализированную стоянку.