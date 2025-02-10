В Иркутске пьяная женщина-водитель дважды провоцировала ДТП, выезжая на «встречку»

Внимание возвращавшегося домой по улице Киренской Иркутска правоохранителя привлек водитель Kia. После поворота на улицу Шевцова иномарка внезапно начала двигаться по встречной полосе. Направляясь в сторону автомобилей, спускавшихся с горы, нарушитель за одну минуту два раза создал реальную угрозу лобовых столкновений, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, предупреждая других водителей об опасности светом фар и звуковым сигналом, правоохранитель блокировал и остановил авто нарушителя. После он убедил водителя припарковать машину у края проезжей части и отдать ключи, а также вызвал экипаж ДПС. За рулем авто находилась женщина, которая не отрицала, что употребляла алкоголь перед поездкой.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции провели процедуру освидетельствования, которая подтвердила, что 62-летняя иркутянка пьяна — объем алкоголя в выдыхаемом ей воздухе превысил допустимое значение почти в девять раз. За управление автомобилем в нетрезвом виде в отношении нее составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ответственность за такое деяние предусматривает лишение права управления автотранспортом на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Автомобиль женщины эвакуирован на специализированную стоянку.
Всего в Приангарье за минувшие выходные полицейскими задержано 22 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Еще 73 — отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.