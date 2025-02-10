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В Приморье в ДТП с участием автобуса и лесовоза пострадали 14 человек

Столкнулись лесовоз и междугородний автобус.
Источник: Аргументы и факты

14 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и лесовоза в Приморском крае, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент случился в Чугуевском округе. Столкнулись лесовоз и междугородний автобус.

«По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В полиции отметили, что движение по обеим полосам временно ограничено. Кроме того, правоохранители обнародовали кадры с места ДТП.

По данным прокуратуры региона, транспортные средства столкнулись на шестом километре автодороги Уборка — Самарка — Ариадное.

По предварительной информации надзорного ведомства, у лесовоза в ходе поворота занесло прицеп, который врезался в автобус. Пассажирское транспортное средство следовало по маршруту Чугуевка — Заветное.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что под Красноярском пьяный водитель попытался протаранить ворота детсада и сбил двух женщин.