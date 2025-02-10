В Нягани потушили крупный пожар в многоквартирном жилом доме

«На месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар в многоквартирном доме в городе Нягань. Видео © ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
В ведомстве добавили, что из пожара успели самостоятельно эвакуироваться пять человек. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. Судя по кадрам, огонь полностью охватил несколько деревянных построек. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
Ранее в Нижнем Новгороде загорелся главный выставочный центр города — Нижегородская ярмарка на Совнаркомовской улице. Объект располагается в историческом районе города.