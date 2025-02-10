В Нягани потушили крупный пожар в многоквартирном жилом доме

В ведомстве добавили, что из пожара успели самостоятельно эвакуироваться пять человек. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. Судя по кадрам, огонь полностью охватил несколько деревянных построек. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.