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В Нягани потушили крупный пожар в многоквартирном жилом доме

В городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа загорелся многоквартирный дом на площади 700 квадратных метров. Пожарным удалось остановить распространение огня, ликвидация самого происшествия продолжается. Кадры крупного возгорания в одноэтажном доме опубликовало МЧС России.

«На месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар в многоквартирном доме в городе Нягань. Видео © ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В ведомстве добавили, что из пожара успели самостоятельно эвакуироваться пять человек. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. Судя по кадрам, огонь полностью охватил несколько деревянных построек. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Ранее в Нижнем Новгороде загорелся главный выставочный центр города — Нижегородская ярмарка на Совнаркомовской улице. Объект располагается в историческом районе города.