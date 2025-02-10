Irish Times: три человека получили ранения при нападении с ножом в Дублине

В центральной части Дублина произошло нападение с использованием ножа, результате пострадали три человека. Нападавший был задержан, сообщает Irish Times.
Инцидент произошёл в воскресенье днём в районе Стоунибаттер. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями, которые не представляют угрозы для жизни.
По информации газеты, нападавший использовал кухонный нож. Жертвы, вероятно, были выбраны случайным образом.
Полиция не имеет оснований полагать, что нападение связано с террористической деятельностью, сообщают источники издания.