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Irish Times: три человека получили ранения при нападении с ножом в Дублине

Полиция не имеет оснований полагать, что нападение связано с террористической деятельностью, сообщают источники издания.

Источник: Аргументы и факты

В центральной части Дублина произошло нападение с использованием ножа, результате пострадали три человека. Нападавший был задержан, сообщает Irish Times.

Инцидент произошёл в воскресенье днём в районе Стоунибаттер. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями, которые не представляют угрозы для жизни.

По информации газеты, нападавший использовал кухонный нож. Жертвы, вероятно, были выбраны случайным образом.

Полиция не имеет оснований полагать, что нападение связано с террористической деятельностью, сообщают источники издания.