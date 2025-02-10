Безработного мужчину задержали за кражу сумки с фотоаппаратом из приквартирного холла в Новогиреево

«В полицию с заявлением о краже личных вещей и дорогостоящего фотоаппарата обратилась студентка одного из столичных ВУЗов. Она рассказала полицейским, что сожительница на время уборки в квартире выставила за дверь сумки с ее имуществом, а спустя некоторое время обнаружила пропажу одной из них, в которой находились личные вещи и фотоаппарат стоимостью 150 тыс. руб. Предварительно установлено, что фигурант вошел в подъезд и увидел на лестничной площадке чужие вещи. Пока рядом никого не было, он забрал одну из сумок, после чего скрылся», — говорится в сообщении.