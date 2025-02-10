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В Красноярском крае за год вейпами отравились трое детей

Самому младшему всего 9 месяцев, жидкость для вейпа он выпил случайно.

В 2024 году на территории региона зарегистрировано три случая отравления вейпами среди детей. Такие данные предоставили в управлении Роспотребнадзора по краю.

Один из инцидентов случился в Красноярске. Жидкость для вейпов случайно выпил 9-месячный ребенок.

Два случая зарегистрированы в городе Назарово. Две 12-летние девочки решили попробовать вейп. Такое сомнительное желание привело к отравлению.

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, напоминают, что продажа вейпов несовершеннолетним запрещена, даже если они не содержат никотин. Нельзя продавать им также составные части и элементы к таким устройствам.

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