Названа предварительная причина ДТП с участием автобуса и лесовоза в Приморье

Прокуратура Чугуевского района Приморского края начала проверку после ДТП с участием пассажирского автобуса и лесовоза, в котором пострадали 14 человек. В ходе неё будет оценено соблюдение законов при перевозке грузов, а также качество дорожного покрытия на месте аварии.