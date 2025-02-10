Названа предварительная причина ДТП с участием автобуса и лесовоза в Приморье

Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 10 февраля на 6 км автодороги Уборка — Самарка — Ариадное. По предварительным данным, при повороте у гружённого лесовоза занесло прицеп, который столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Чугуевка — Заветное.
«На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Евгений Гусев», — сообщила прокуратура в телеграм-канале.
Ранее 15-летний парень погиб в ДТП со снегоуборочным КамАЗом в Красноярском крае. Женщина за рулём Toyota врезалась в идущую спереди в том же направлении снегоуборочную машину. Водителя с многочисленными травмами госпитализировали. Её несовершеннолетний сын, ехавший на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.