Жительница Новосибирска попыталась сбыть 12 кг героина

По данным следствия, 44-летняя женщина, действуя в группе с неустановленным лицом по предварительному сговору, незаконно приобрела вещество массой более 12 кг, содержащее героин, с целью последующего сбыта. Получив данное вещество, она доставила его в свое жилье, где хранила его для дальнейшего распространения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.