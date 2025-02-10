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Жительница Новосибирска попыталась сбыть 12 кг героина

44-летняя женщина приобрела вещество массой более 12 кг, содержащее героин, с целью последующего сбыта.

Источник: Соцсети

По данным следствия, 44-летняя женщина, действуя в группе с неустановленным лицом по предварительному сговору, незаконно приобрела вещество массой более 12 кг, содержащее героин, с целью последующего сбыта. Получив данное вещество, она доставила его в свое жилье, где хранила его для дальнейшего распространения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обвиняемая не успела распространить вещества, так как была задержана в феврале 2025 года. Правоохранители изъяли у неё наркотики и возбудили уголовное дело.

Кировский районный суд Новосибирска арестовал сибирячку на два месяца.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры.