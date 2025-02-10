Под Новосибирском произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, 9 февраля 2025 года около 22:00 на территории Искитимского района 66-летний водитель «Хино Рейнджер» выехал на полосу встречного движения на 77-м километре автодороги Р-256, где столкнулся с автомобилем «Вольво», за рулем которого находился 58-летний мужчина.
После этого в полуприцеп автомобиля «Вольво» врезался «КАМАЗ», которым управлял водитель 1993 года рождения, движущийся со стороны Новосибирска.
В результате аварии погиб водитель «Хино», а также травмы получили пассажир автомобиля «Вольво» 2002 года рождения и пассажир автомобиля «Хино» 1987 года рождения.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства инцидента уточняются.