Под Новосибирском произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, 9 февраля 2025 года около 22:00 на территории Искитимского района 66-летний водитель «Хино Рейнджер» выехал на полосу встречного движения на 77-м километре автодороги Р-256, где столкнулся с автомобилем «Вольво», за рулем которого находился 58-летний мужчина.