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В ХМАО загорелся многоквартирный жилой дом на площади 700 кв. м

Произошел пожар в жилом многоквартирном доме в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры на площади 700 кв. м. Об этом 10 февраля сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Нягани загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом на 700 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек», — говорится в заявлении ведомства.

На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.

Сообщается, что сотрудникам МЧС РФ удалось ликвидировать открытое горение.

Накануне пожарные спасли 21 человека из горящего здания во Владивостоке. Уточняется, что утром на улице Некрасовской во Владивостоке произошло возгорание хозяйственного корпуса на территории строящегося жилищного корпуса.

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