В ХМАО загорелся многоквартирный жилой дом на площади 700 кв. м

«В Нягани загорелся одноэтажный многоквартирный жилой дом на 700 квадратах. Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек», — говорится в заявлении ведомства.
На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.
Сообщается, что сотрудникам МЧС РФ удалось ликвидировать открытое горение.
Накануне пожарные спасли 21 человека из горящего здания во Владивостоке. Уточняется, что утром на улице Некрасовской во Владивостоке произошло возгорание хозяйственного корпуса на территории строящегося жилищного корпуса.