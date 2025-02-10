В башкирском селе вспыхнуло здание почтового отделения и местной администрации

— Не забывайте выключать электроприборы из розетки, если уходишь из дома или офиса. Следите за исправностью проводов, не допускай их пережима и нарушения изоляции. Соблюдайте правила эксплуатации электрооборудования, при необходимости вызови специалиста, — порекомендовали в экстренной службе.