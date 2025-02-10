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В башкирском селе вспыхнуло здание почтового отделения и местной администрации

В Башкирии загорелось здание «Почты России» и сельской администрации.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии произошел пожар. Подробности происшествия рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент случился в селе Кирябинское, вспыхнуло двухэтажное бревенчатое административное здание. Огонь повредил стены и потолок на площади 40 квадратных метров на первом этаже, где располагается отделение «Почты России». На втором этаже в помещении администрации сельского поселения пламя повредило имущество, стены и потолок. Площадь горения здесь составила 70 квадратных метров.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Причина пожара в настоящее устанавливается. Расследование проводит дознаватель МЧС.

— Не забывайте выключать электроприборы из розетки, если уходишь из дома или офиса. Следите за исправностью проводов, не допускай их пережима и нарушения изоляции. Соблюдайте правила эксплуатации электрооборудования, при необходимости вызови специалиста, — порекомендовали в экстренной службе.

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