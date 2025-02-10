Экс-замглавы центра Росстата обвинили в злоупотреблении полномочиями

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы.
По данным агентства, Хамовнический районный суд отправил Шаина под домашний арест по этому делу, отклонив его апелляцию.
Также в документах указывается, что расследование дела завершено, суд ограничил время для ознакомления с материалами Шаину и его адвокату.
Из материалов следует, что дело в отношении Шаина было возбуждено 17 мая 2024 года, а задержан он и отправлен под домашний арест он был 20 августа.
Ранее бывшего заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто приговорили к 3,5 года колонии по обвинению в организации и руководстве злоупотреблением полномочиями.