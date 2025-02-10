Банный комплекс горел в Алматы

По информации ДЧС города, загорелся двухэтажный корпус для сотрудников. Также огонь перекинулся на стоящую рядом юрту.
Общая площадь горения составила 50 квадратных метров. Сотрудники противопожарной службы ликвидировали горение. Никто не пострадал.
В Алматы 9 февраля в банном комплексе в Наурызбайском районе вспыхнул пожар, передает Tengrinews.kz.
По информации ДЧС города, загорелся двухэтажный корпус для сотрудников. Также огонь перекинулся на стоящую рядом юрту.
Общая площадь горения составила 50 квадратных метров. Сотрудники противопожарной службы ликвидировали горение. Никто не пострадал.