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Банный комплекс горел в Алматы

В Алматы 9 февраля в банном комплексе в Наурызбайском районе вспыхнул пожар, передает Tengrinews.kz.

Источник: Kris_p_almaty

По информации ДЧС города, загорелся двухэтажный корпус для сотрудников. Также огонь перекинулся на стоящую рядом юрту.

Общая площадь горения составила 50 квадратных метров. Сотрудники противопожарной службы ликвидировали горение. Никто не пострадал.

сообщили в ДЧС Алматы
пожары