Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей

Трех жителей Владивостока подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Трое жителей Владивостока подозреваются в обмане на 44 миллиона рублей иностранного бизнесмена, который договорился с ними о поставке крупной партии морепродуктов и так и не получил товар, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«О поставке крупной партии морепродуктов попытался договориться зарубежный предприниматель с тремя жителями Владивостока. Однако в результате лишился 44 миллионов рублей, которые передал им под предлогом необходимости пересчета», — написала Волк в Telegram-канале.

Она отметила, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Хасанский» Приморского края и регионального УМВД России задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На сайте МВД уточняется, что перед заключением сделки с иностранцем фигуранты уговорили его привезти деньги для пересчета в поселок Славянка. Получив наличные, аферисты скрылись и перестали выходить на связь.

У задержанных изъята часть денежных средств, которые, предположительно, они похитили у бизнесмена.