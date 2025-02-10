Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Трое жителей Владивостока подозреваются в обмане на 44 миллиона рублей иностранного бизнесмена, который договорился с ними о поставке крупной партии морепродуктов и так и не получил товар, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«О поставке крупной партии морепродуктов попытался договориться зарубежный предприниматель с тремя жителями Владивостока. Однако в результате лишился 44 миллионов рублей, которые передал им под предлогом необходимости пересчета», — написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Хасанский» Приморского края и регионального УМВД России задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На сайте МВД уточняется, что перед заключением сделки с иностранцем фигуранты уговорили его привезти деньги для пересчета в поселок Славянка. Получив наличные, аферисты скрылись и перестали выходить на связь.
У задержанных изъята часть денежных средств, которые, предположительно, они похитили у бизнесмена.