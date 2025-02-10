Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Трое жителей Владивостока подозреваются в обмане на 44 миллиона рублей иностранного бизнесмена, который договорился с ними о поставке крупной партии морепродуктов и так и не получил товар, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.