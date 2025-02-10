Ловушка с проверкой счетчиков обошлась хабаровчанке в миллион

В Хабаровске 44-летняя жительница Краснофлотского района попала в ловушку телефонных аферистов и лишилась 1,127 миллиона рублей, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Схема была выстроена по классике: звонок от «сотрудницы службы проверки счетчиков», просьба продиктовать код из SMS и, конечно, следом — «представитель банка».
Сначала женщине позвонила неизвестная и представилась проверяющей счетчиков учета электроэнергии. Она объяснила, что для постановки в электронную очередь необходимо продиктовать код из SMS. Офис-менеджер выполнила это требование.
Спустя некоторое время ей позвонил мужчина, который сообщил, что с ее счета якобы пытались снять деньги, но он может помочь предотвратить это. Нужно было всего лишь пройти по ссылке, установить программу и включить демонстрацию экрана.
Женщина выполнила все инструкции. Телефон погас, а когда снова заработал, обнаружилось, что с двух ее счетов — в разных банках — исчезли все средства: 1 127 000 рублей.
«Возбуждено уголовное дело по статье “Кража” (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы», — Артем Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.
Полиция предупреждает: ни один банк или служба не будет просить вас установить сторонние приложения или диктовать коды из сообщений.