23-летняя девушка была найдена зарезанной в общежитии в Перми

Девушка в возрасте 23-х лет была найдена зарезанной в общежитии в Перми, сообщили perm.aif.ru в СУ СКР Пермского края.
Утром 10 февраля в пермских сообществах было опубликовано сообщение о гибели 23-летней девушки. Как рассказывала группа «Чрезвычайное происшествие Пермь», тело пермячки 2001 года рождения было найдено в краевой столице в доме на проспекте Декабристов, 35. По данным сообщества, девушка была зарезана ножом.
«По информации подписчика, бывший молодой человек нанёс ножевые ранения Дарье, не совместимые с жизнью», — рассказывает сообщество.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в СУ СКР по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт происшествия и сообщили, что трагедия случилась утром 9 февраля.
«Предварительно установлено, что в утреннее время 9 февраля 2025 года подозреваемый, находясь в одном из общежитий, расположенном на территории Индустриального района города Перми, в ходе ссоры нанес своей 23-летней знакомой удар ножом в область груди», — рассказали perm.aif.ru в СУ СКР Пермского края.
От ранений девушка скончалась на месте. Подозреваемый был задержан, им оказался 23-летний мужчина. Сейчас следователи планируют предъявить пермяку обвинение и готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения.