23-летняя девушка была найдена зарезанной в общежитии в Перми

Утром 10 февраля в пермских сообществах было опубликовано сообщение о гибели 23-летней девушки. Как рассказывала группа «Чрезвычайное происшествие Пермь», тело пермячки 2001 года рождения было найдено в краевой столице в доме на проспекте Декабристов, 35. По данным сообщества, девушка была зарезана ножом.