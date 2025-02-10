Муж избил жену и не пускал в больницу несколько дней. Позже она скончалась в реанимации

Информацию о случившемся передала проекту против насилия «Немолчи.уз» родственница погибшей.
Избил, запер дома и не давал обратиться за помощью
По словам родственников, 6 января 2025 года Шахноза подверглась жестокому избиению со стороны мужа. Она не сразу обратилась в правоохранительные органы — сначала пыталась искать защиты в махалле. Однако ни махалля, ни другие местные органы не предприняли никаких мер: не сообщили в милицию, не обеспечили безопасность женщины.
Шахноза пробыла дома еще несколько дней в тяжелом состоянии, не имея возможности обратиться за медицинской помощью. Лишь 12 января, когда её мать вернулась из России, ей удалось отвезти дочь в больницу.
Безразличие врачей и давление со стороны мужа
На момент госпитализации Шахноза была истощена, её тело было покрыто как старыми, так и свежими гематомами. Несмотря на явные признаки насилия, в больнице её почти не обследовали. Диагноз ограничился стандартными формулировками — «стресс» и «ушибы».
Тем временем муж приходил в больницу, снимал жену на видео и требовал, чтобы она сказала, что он её не бил. 1 февраля состояние Шахнозы резко ухудшилось, её перевели в реанимацию, но спасти женщину не удалось.
Следствие без ответа, виновный на свободе
После смерти женщины мать обратилась в правоохранительные органы, но расследование началось только 16 января — и то с предложением не упоминать побои. В итоге дело не было расследовано должным образом, а после трагедии виновный до сих пор остается на свободе.
Хотя была проведена судебно-медицинская экспертиза, мать погибшей до сих пор не знает, были ли у Шахнозы внутренние повреждения и какова официальная причина смерти. Более того, следствие не сообщает семье никаких подробностей о ходе дела.
Безнаказанность и равнодушие: кто ответит?
В этой истории слишком много вопросов и слишком мало справедливости:
Почему махалля, больница и правоохранительные органы проигнорировали сигналы о насилии?
Почему женщину с явными следами побоев не обследовали должным образом?
Почему виновный до сих пор не задержан?
Трое детей остались без матери, а убийца до сих пор на свободе. Общество требует справедливости и призывает власти Самаркандской области провести честное расследование, наказать виновных и привлечь к ответственности всех, кто допустил преступное бездействие.