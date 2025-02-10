В Серебрянке 18-летний голый минчанин таскал за волосы незнакомую девушку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района, пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении говорится, что житель Минска с 15 лет периодически принимал наркотики. В тот вечер вместе со знакомым они купили опасные вещества, которые употребили. Состояние минчанина стало ухудшаться, и он на такси поехал к своей девушке. Он погулял со своей девушкой по проспекту Рокоссовского. Когда они распрощались — фигурант поехал в сторону Партизанского проспекта. После этого события он помнит смутно. Все дело в том, что минчанин пришел в себя в здание Ленинского РУВД, куда его доставили за совершение хулиганства.
Выяснилось, что неподалеку одного из домов, расположенных по улице Плеханова, он подбежал к незнакомым парню и девушке, которую схватил за волосы и начал таскать из стороны в сторону.
«При этом фигурант был полностью голым», — сказано в сообщении.
Говорится, что молодой человек оттолкнул фигуранта, усадил на скамейку, а затем вызвал милицию. В отношении жителя Минска завели уголовное дело. Вину он полностью признал, раскаялся в содеянном. Заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник уточнил, что мужчине было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественных порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве), то есть в совершении преступления, предусмотренного по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса.
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