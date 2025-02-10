В Серебрянке 18-летний голый минчанин таскал за волосы незнакомую девушку

В сообщении говорится, что житель Минска с 15 лет периодически принимал наркотики. В тот вечер вместе со знакомым они купили опасные вещества, которые употребили. Состояние минчанина стало ухудшаться, и он на такси поехал к своей девушке. Он погулял со своей девушкой по проспекту Рокоссовского. Когда они распрощались — фигурант поехал в сторону Партизанского проспекта. После этого события он помнит смутно. Все дело в том, что минчанин пришел в себя в здание Ленинского РУВД, куда его доставили за совершение хулиганства.