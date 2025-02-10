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Количество пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 15 человек в Приморье

Медики также осмотрели ребенка 2022 года рождения.

Источник: Комсомольская правда

Лесовоз врезался в пассажирский рейсовый автобус в Чугуевском районе Приморья, пострадали 15 человек. Внутри салона общественного транспорта находился трехлетний ребенок, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По данным правительства края, состояние малыша удовлетворительно. Один человек в крайне тяжелом состоянии перевели в больницу в Арсеньеве. Также тем, кому не потребовалась госпитализация, назначили амбулаторное лечение.

Напомним, что у груженного лесовоза занесло прицеп, который и врезался в автобус. Серьезные травмы получил водитель. По словам очевидцев, он еле жив.

Ранее «КП» писала, что в сети появились кадры с места происшествия.