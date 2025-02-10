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В Новосибирске будут судить виновника пожара, в котором погибли четыре человека

Мужчина устроил пожар, когда был пьяным.

Источник: Следственный комитет РФ

В Новосибирске закончили расследовать дело о пожаре на улице Лежена, в котором в феврале 2024 года погибла семья. Возгорание в доме произошло по вине их соседа, который вызвал пожар, будучи пьяным.

— Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, включил в электросеть неисправный электрический чайник и уснул. В результате неосторожных действий обвиняемого в квартире произошел пожар, в ходе которого погиб знакомый хозяина квартиры. Кроме того, от острого отравления окисью углерода погибли двое взрослых и ребенок, проживающие этажом выше, — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.

Напомним, пожар произошел в ночь с 23 на 24 февраля 2024 года. Двое из пострадавших, мать и дочь, сначала были живы, но через несколько часов умерли в реанимации.

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