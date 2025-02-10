В Новосибирске будут судить виновника пожара, в котором погибли четыре человека

— Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, включил в электросеть неисправный электрический чайник и уснул. В результате неосторожных действий обвиняемого в квартире произошел пожар, в ходе которого погиб знакомый хозяина квартиры. Кроме того, от острого отравления окисью углерода погибли двое взрослых и ребенок, проживающие этажом выше, — сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.