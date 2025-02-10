Без вести пропавшего в Новый год пенсионера объявили в розыск в Хабаровске

65-летний Александр Сорочайкин пропал 2 января 2025 года. Последний раз пожилого мужчину видели на улице Хабаровской — при нём, по данным очевидцев, была клетчатая сумка для перевозки вещей. С того дня о его местонахождении и перемещениях ничего не известно.