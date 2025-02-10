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Без вести пропавшего в Новый год пенсионера объявили в розыск в Хабаровске

Волонтёры просят помочь в поисковой операции.

Источник: Соцсети

В Хабаровске продолжаются поиски пенсионера, который бесследно исчез сразу после Нового года. Ориентировку разместил Telegram-канал добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

65-летний Александр Сорочайкин пропал 2 января 2025 года. Последний раз пожилого мужчину видели на улице Хабаровской — при нём, по данным очевидцев, была клетчатая сумка для перевозки вещей. С того дня о его местонахождении и перемещениях ничего не известно.

Сорочайкин, указано в списке примет, ростом 162 сантиметра, носит меховую шапку, чёрную куртку, чёрные штаны и большие ботинки, коротко стрижен. Мужчина дезориентирован и может нуждаться в медпомощи.