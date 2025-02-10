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Водитель из Челябинска попался на коррупции в Богдановиче

Он пытался откупиться от полицейских с помощью денег.

Суд признал жителя Челябинской области виновным в покушении на дачу взятки. Южноуралец пытался уйти от ответственности и подкупить полицейских, которые остановили его за рулем грузовика на трассе Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщил телеграм-канал «Криминальный СЭТ».

Виновный работал водителем в коммерческой компании. Установлено, что 18 октября 2024 года он ехал за рулем грузовика МАЗ с краном-трубоукладчиком. Когда его остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что документов на груз и диагностических карт на транспорт у него нет, номера грязные и нечитаемые.

Водитель пытался подкупить полицейских, положив деньги в карман их автомобиля. Однако сотрудники ГИБДД сообщили о попытке взятки в дежурную часть. Южноуральца оштрафовали на 50 тысяч рублей.