Разбойное нападение раскрыли в Хабаровске

В полицию обратился житель краевого центра. Потерпевший сообщил, что накануне преступления он на улице познакомился с компанией мужчин. После распития спиртных напитков один из незнакомцев под угрозой ножа потребовал отдать личные вещи: телефон, смарт-часы и деньги в сумме 30 тысяч рублей. Заявитель передал злоумышленнику имущество, после этого фигурант скрылся в неизвестном направлении.