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Разбойное нападение раскрыли в Хабаровске

Задержанный водворен в ИВС до избрания меры пресечения.

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение, сообщает ИА AmurMedia.

В полицию обратился житель краевого центра. Потерпевший сообщил, что накануне преступления он на улице познакомился с компанией мужчин. После распития спиртных напитков один из незнакомцев под угрозой ножа потребовал отдать личные вещи: телефон, смарт-часы и деньги в сумме 30 тысяч рублей. Заявитель передал злоумышленнику имущество, после этого фигурант скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали ранее не судимого 44-летнего жителя Кировского района. В результате обыска по месту проживания подозреваемого оперативники изъяли похищенные вещи. Ущерб возмещен в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.