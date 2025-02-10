Разбойное нападение раскрыли в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение, сообщает ИА AmurMedia.
В полицию обратился житель краевого центра. Потерпевший сообщил, что накануне преступления он на улице познакомился с компанией мужчин. После распития спиртных напитков один из незнакомцев под угрозой ножа потребовал отдать личные вещи: телефон, смарт-часы и деньги в сумме 30 тысяч рублей. Заявитель передал злоумышленнику имущество, после этого фигурант скрылся в неизвестном направлении.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали ранее не судимого 44-летнего жителя Кировского района. В результате обыска по месту проживания подозреваемого оперативники изъяли похищенные вещи. Ущерб возмещен в полном объеме.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.