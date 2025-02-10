Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внучку экс-мэра Самары Тархова будут судить даже без найденных останков

Продолжается расследование убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Источник: Комсомольская правда

Следователи продолжают разбираться в распутанном деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. В этом обвиняют их внучку Екатерину: женщину уже задержали и предъявили обвинение. Но тела погибших до сих пор не найдены.

— По версии следствия, обвиняемая, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, убила их, а затем приняла меры к сокрытию тел, — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Кроме того, камера видеонаблюдения в доме Тарховы зафиксировала, как Екатерина заходила в подъезд с подозрительными бочками, а потом и выходила с ними. Также женщину видели с черными пакетами, которые она развозила по мусоркам, вероятно, в них и находились останки тел. Поэтому женщину могут судить, даже если тела погибших в итоге не найдут.