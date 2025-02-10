Внучку экс-мэра Самары Тархова будут судить даже без найденных останков

Кроме того, камера видеонаблюдения в доме Тарховы зафиксировала, как Екатерина заходила в подъезд с подозрительными бочками, а потом и выходила с ними. Также женщину видели с черными пакетами, которые она развозила по мусоркам, вероятно, в них и находились останки тел. Поэтому женщину могут судить, даже если тела погибших в итоге не найдут.