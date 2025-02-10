Внучку экс-мэра Самары Тархова будут судить даже без найденных останков

Следователи продолжают разбираться в распутанном деле об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. В этом обвиняют их внучку Екатерину: женщину уже задержали и предъявили обвинение. Но тела погибших до сих пор не найдены.
— По версии следствия, обвиняемая, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в городе Самаре, убила их, а затем приняла меры к сокрытию тел, — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
Кроме того, камера видеонаблюдения в доме Тарховы зафиксировала, как Екатерина заходила в подъезд с подозрительными бочками, а потом и выходила с ними. Также женщину видели с черными пакетами, которые она развозила по мусоркам, вероятно, в них и находились останки тел. Поэтому женщину могут судить, даже если тела погибших в итоге не найдут.