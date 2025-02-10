12 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

На Среднем Урале за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 12 пожаров, 41% из которых случились в жилом секторе. Пострадавших в результате пожаров нет, сообщили в МЧС.
Так, накануне в Нижнем Тагиле на улице Шевченко сгорел легковой автомобиль на площади 4 квадратных метра. Огонь потушили за 2 минуты 9 специалистов на двух спецмашинах.
В Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков горел электрощит в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Пожар потушили сами жильцы до прибытия пожарных расчетов.
На 22-м километре Сибирского тракта в СНТ «Колос» в Екатеринбурге на площади 20 квадратных метров горело неэксплуатируемое строение. На месте пожара работали 10 спасателей и 3 единицы техники.
Еще одно неэксплуатируемое строение горело 9 февраля в поселке Лосиный под Березовским на улице Саши Мичаева. Пожар на площади 80 «квадратов» за 19 минут потушили 7 специалистов на трех единицах техники.