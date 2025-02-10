Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

В результате происшествий никто из людей не пострадал.

Источник: МЧС РФ

На Среднем Урале за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 12 пожаров, 41% из которых случились в жилом секторе. Пострадавших в результате пожаров нет, сообщили в МЧС.

Так, накануне в Нижнем Тагиле на улице Шевченко сгорел легковой автомобиль на площади 4 квадратных метра. Огонь потушили за 2 минуты 9 специалистов на двух спецмашинах.

В Екатеринбурге на улице Фрезеровщиков горел электрощит в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Пожар потушили сами жильцы до прибытия пожарных расчетов.

На 22-м километре Сибирского тракта в СНТ «Колос» в Екатеринбурге на площади 20 квадратных метров горело неэксплуатируемое строение. На месте пожара работали 10 спасателей и 3 единицы техники.

Еще одно неэксплуатируемое строение горело 9 февраля в поселке Лосиный под Березовским на улице Саши Мичаева. Пожар на площади 80 «квадратов» за 19 минут потушили 7 специалистов на трех единицах техники.

пожары