Многомесячный пожар потушили в посёлке Сулук Хабаровского края

Жителей посёлка Сулук в Верхнебуреинском районе Хабаровского края избавили от дыма горящей древесины, на который они начали жаловаться ещё несколько месяцев назад. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», после вмешательства регионального управления Роспотребнадзора горение отходов лесопереработки на предприятии «Флора» было полностью ликвидировано накануне.
Напомним, что лесопилка, на которой проходило тушение, начала работать в Сулуке несколько лет назад. При производстве своей продукции отходы предприятие дробило и складывало на своей территории и сжигало. Однако предприятие прекратило свою работу, вывезло людей, и контролировать процесс горения щепы и опилок стало некому. В итоге почти каждое утро, когда в посёлке наблюдались сильные морозы, дым прибивало к земле.
— Схема тушения пожара была разработана профильными специалистами. Продолжающееся с ноября горение было ликвидировано накануне. После полного завершения тушения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» провёл замеры содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в посёлке Сулук и не выявил превышения допустимых уровней, — рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Отметим, что к тушению отходов производства приступили ещё 24 января прошлого года. Им занимались две лесоперерабатывающие организации — бывший и нынешний владельцы лесопилки. На месте складирования щепы и опилок работали бульдозер и экскаватор. В настоящее время ситуация находится на контроле. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по факту несоблюдения требований по охране окружающей среды.