Многомесячный пожар потушили в посёлке Сулук Хабаровского края

Напомним, что лесопилка, на которой проходило тушение, начала работать в Сулуке несколько лет назад. При производстве своей продукции отходы предприятие дробило и складывало на своей территории и сжигало. Однако предприятие прекратило свою работу, вывезло людей, и контролировать процесс горения щепы и опилок стало некому. В итоге почти каждое утро, когда в посёлке наблюдались сильные морозы, дым прибивало к земле.