В Самарканде на мусорной свалке нашли мёртвого новорождённого ребёнка

«Я убирала территорию и вдруг увидела тело ребёнка. Его голова и рука были повреждены — возможно, это сделали бродячие животные. Одежды на младенце не было. Рядом лежал клочок бумаги, похожий на записку с датой рождения», — рассказала женщина.