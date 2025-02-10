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В Самарканде на мусорной свалке нашли мёртвого новорождённого ребёнка

Vaib.uz (Узбекистан. 10 февраля). Очередная жуткая трагедия произошла в Самарканде: на мусорной свалке обнаружили тело новорождённого младенца. Ребёнка нашли ещё 7 января в районе Корасу, но широкой общественности о происшествии стало известно только сейчас благодаря репортажу телеканала «Севимли».

Как обнаружили тело младенца?

Личность человека, который оставил ребёнка умирать, пока не установлена. Младенца рано утром обнаружила сотрудница службы благоустройства, когда вышла на работу.

«Я убирала территорию и вдруг увидела тело ребёнка. Его голова и рука были повреждены — возможно, это сделали бродячие животные. Одежды на младенце не было. Рядом лежал клочок бумаги, похожий на записку с датой рождения», — рассказала женщина.

Что говорят медики?

По словам акушера-гинеколога, осмотревшего тело, ребёнок находился на сроке примерно 22 недели и имел все признаки нормального развития. Его вес составлял около 500 граммов, все конечности были сформированы, ногти полностью развиты.

По данным районного медицинского учёта, в районе Корасу зарегистрированы 520 беременных женщин. Всех их проверили, но мать ребёнка пока не установлена.

«Вероятно, младенца привезли из другого места и оставили именно здесь. В этом районе много арендного жилья, что значительно усложняет поиск», — пояснили в правоохранительных органах.

На данный момент следственные органы Самарканда продолжают расследование: проверяют записи с камер наблюдения, опрашивают жителей района, изучают медицинские базы данных.