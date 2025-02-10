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Доверчивый пенсионер из Самары перевел мошенникам более 800 тысяч рублей

Мошенники использовали две уловки — «улучшить тариф сотовой связи» и «спасти деньги, переведя их на “безопасный счет”.

Мошенники продолжают обманывать пожилых людей. Очередной жертвой мошенников стал 71-летний житель Самары.

Пенсионеру поступил звонок в одном из мессенджеров. Звонивший представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил улучшить тарифный план, и пояснил пожилому самарцу, что для этого нужно всего лишь продиктовать код из СМС. Пенсионер, не подозревая обмана, назвал код.

Через некоторое время самарцу опять позвонили и на этот раз сказали, что он стал жертвой мошенников, которые взломали его госуслуги, и есть только один способ сохранить сбережения — перевести все деньги на «безопасный счет». Пенсионер незамедлительно отправился выполнять полученные инструкции, и в общей сложности перевел мошенникам 839 000 рублей. злоумышленникам.

Вскоре пенсионер осознал, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию. В настоящее время по статье УК РФ «Мошенничество» заведено уголовное дело, ведётся расследование, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.