Доверчивый пенсионер из Самары перевел мошенникам более 800 тысяч рублей

Через некоторое время самарцу опять позвонили и на этот раз сказали, что он стал жертвой мошенников, которые взломали его госуслуги, и есть только один способ сохранить сбережения — перевести все деньги на «безопасный счет». Пенсионер незамедлительно отправился выполнять полученные инструкции, и в общей сложности перевел мошенникам 839 000 рублей. злоумышленникам.