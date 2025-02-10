Три пары нашли мертвыми в Петербурге в воскресенье, 9 февраля. Обстоятельства гибели шести человек сейчас выясняются. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
Так, днем в полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее отец перестал выходить на связь. К его квартире в доме 30/1 по Тимуровской улице прибыли правоохранители. Они вскрыли дверь и обнаружили в жилище трупы 69-летнего пенсионера и его 72-летней супруги. Внешних признаков насильственной смерти на их телах не выявили. Тела направили в морг.
— Около шести часов вечера жительница Красного Села сообщила в полицию, что нашла трупы своего 65-летнего отца и его 49-летней сожительницы в квартире дома 26 по улице Лермонтова. Тела направили на вскрытие. Изъята бутылка с жидкостью, — добавил источник.
А поздним вечером в съемной квартире в доме 39/2 по улице Бабушкина нашли тела 19-летней девушки и ее 22-летнего парня. Трупы направили в морг для установления причины гибели. В жилище также обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с остатками белого порошкообразного вещества.