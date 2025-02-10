Три пары нашли мертвыми в Петербурге

Так, днем в полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее отец перестал выходить на связь. К его квартире в доме 30/1 по Тимуровской улице прибыли правоохранители. Они вскрыли дверь и обнаружили в жилище трупы 69-летнего пенсионера и его 72-летней супруги. Внешних признаков насильственной смерти на их телах не выявили. Тела направили в морг.