Сызранца, 15 лет работавшего по поддельному диплому, будут судить

Правоохранители провели допрос подозреваемого. Тот сознался, что несколько лет назад купил у незнакомца в Самаре за 50 тысяч рублей поддельный диплом о высшем образовании. Таким образом он намеревался продвинуться по карьерной лестнице. Криминальный план удался: через несколько месяцев после того, как он предоставил документ в кадровую службу, с должности сварщика его перевели на вакансию инженера-конструктора, где он проработал около 15 лет, пока обман не раскрылся.