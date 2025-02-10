Сызранца, 15 лет работавшего по поддельному диплому, будут судить

Сызранские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей».
Ранее в полицию Сызрани обратился представитель службы безопасности одного из градообразующих предприятий города. Он рассказал, что работник завода представил в кадровую службу вызывающий сомнение в подлинности диплом о высшем образовании.
Полиция выяснила, что заводчанин никогда не значился в списках студентов, окончивших СамГТУ по квалификации «Инженер», а предъявленный им в кадровую службу диплом выдавался другому жителю региона.
Правоохранители провели допрос подозреваемого. Тот сознался, что несколько лет назад купил у незнакомца в Самаре за 50 тысяч рублей поддельный диплом о высшем образовании. Таким образом он намеревался продвинуться по карьерной лестнице. Криминальный план удался: через несколько месяцев после того, как он предоставил документ в кадровую службу, с должности сварщика его перевели на вакансию инженера-конструктора, где он проработал около 15 лет, пока обман не раскрылся.
В настоящее время ранее не судимому жителю Сызрани вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.