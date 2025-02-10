От передозировки наркотиками в Нижнем Тагиле за год умерло 67 человек

Было проведено 2 574 освидетельствований на состояние оьпянения, в ходе которых было выявлено 465 фактов употребления наркотиков. Было выявлено 611 правонарушений и 1 039 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, при этом 653 из них удалось раскрыть. К уголовной ответственности было привлечено 657 человек. Также известно, что за год силовики изъяли 20,387 килограмма наркотиков (14,158 килограмма наркотиков в 2023 году) — из них 13,875 килограмма приходятся на синтетические вещества.