От передозировки наркотиками в Нижнем Тагиле за год умерло 67 человек

В Нижнем Тагиле в 2024 году от передозировки наркотиками скончалось 67 человек. Показатель снизился в сравнении с 2023 годом, когда от отравления запрещенными веществами погиб 81 житель города. Такие данные демонстрирует мониторинг наркоситуации в Нижнем Тагиле.
Количество диагностированных наркоманов, находящихся на учете у врачей, увеличилось с 976 до 1073 человек — в их числе 208 женщин (+12 человек в сравнении с 2023 годом), 928 представителей работающего населения (+5 человек). Впервые диагноз в прошлом году получили 109 пациентов (+2 человека).
На момент 2024 года в Нижнем Тагиле зафиксировано 4 304 человека с диагнозом вируса иммунодефицита человека (+126 человек). За год такой диагноз впервые получили 307 пациентов (+80 человек). При этом за год выросло количество людей, заразившихся путем внутривенного употребления запрещенных веществ — на 6 до 43 человек (в 2023 году — 37 человек).
Было проведено 2 574 освидетельствований на состояние оьпянения, в ходе которых было выявлено 465 фактов употребления наркотиков. Было выявлено 611 правонарушений и 1 039 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, при этом 653 из них удалось раскрыть. К уголовной ответственности было привлечено 657 человек. Также известно, что за год силовики изъяли 20,387 килограмма наркотиков (14,158 килограмма наркотиков в 2023 году) — из них 13,875 килограмма приходятся на синтетические вещества.