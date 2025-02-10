Водитель автомобиля Volkswagen погиб, врезавшись в дерево в Логойском районе. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Согласно предварительным данным, 9 февраля, в воскресенье, в Логойском районе примерно в 14.31 36-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Polo, ехал по автодороге Н-8994 со стороны деревни Средняя в сторону автодороги Р-58. Он не справился с управлением, съехал в правый кювет по ходу движения и врезался в дерево.
В ведомстве обратили внимание на то, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб. Также сказано, что двое мужчин 24 и 40 лет, которые находились в машине, с травмами были доставлены в больницу.
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