В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали 15 человек

В понедельник в Чугуевском округе Приморья произошла авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса. По информации региональной прокуратуры, у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в автобус, идущий по маршруту «Чугуевка-Заветное». В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП 15 человек были доставлены в районную больницу, пятеро из них госпитализировали, в том числе одного — водителя автобуса — в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок 2022 года рождения, были направлены на амбулаторное лечение.