В Приморье возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали 15 человек

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Приморье после ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 15 человек, сообщает СУСК РФ по региону.
В понедельник в Чугуевском округе Приморья произошла авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса. По информации региональной прокуратуры, у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в автобус, идущий по маршруту «Чугуевка-Заветное». В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП 15 человек были доставлены в районную больницу, пятеро из них госпитализировали, в том числе одного — водителя автобуса — в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок 2022 года рождения, были направлены на амбулаторное лечение.
«Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в салоне автобуса находились 20 пассажиров, 15 человек получили телесные повреждения, четверо из них госпитализированы.
«В ходе расследования действиям компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности», — добавляется в сообщении.