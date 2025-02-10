В Самарской области 33-летняя женщина ограбила 15 продуктовых магазинов

Полицейские изучали записи с камер видеонаблюдения, назначали экспертизы. Оказалось, что отпечатки пальцев из ограбленных магазинов совпадали с отпечатками женщины, которая сейчас содержится в СИЗО в Тамбовской области. 33-летнюю женщину также подозревают в похищениях в Саратовской и Тамбовской областях. Она призналась и в преступлениях, которые совершила в Самарской области, рассказала, что продукты продавала, а деньги тратила. Скоро дело в ее отношении рассмотрит суд.