В Самарской области 33-летняя женщина ограбила 15 продуктовых магазинов

С марта по август 2024 в Самарской области ограбили как минимум 15 магазинов. Подозреваемой в серии краж стада одна и та же женщина, уточнили в ГУ МВД России по Самарской области. Она приходил в магазины, забирала продукты, но не платила за них.
— Сотрудники полиции, по каждому сообщению, выезжали на места происшествий, осматривали помещения, опрашивали заявителей, сотрудников организаций и возможных очевидцев, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.
Полицейские изучали записи с камер видеонаблюдения, назначали экспертизы. Оказалось, что отпечатки пальцев из ограбленных магазинов совпадали с отпечатками женщины, которая сейчас содержится в СИЗО в Тамбовской области. 33-летнюю женщину также подозревают в похищениях в Саратовской и Тамбовской областях. Она призналась и в преступлениях, которые совершила в Самарской области, рассказала, что продукты продавала, а деньги тратила. Скоро дело в ее отношении рассмотрит суд.