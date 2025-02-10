Восьмилетний мальчик получил травмы в ДТП в Екатеринбурге

Несовершеннолетний пассажир пострадал в дорожной аварии вечером 9 февраля у дома № 2 на улице Палисадная в Екатеринбурге. По данным городской ГИБДД, водитель автомобиля Ford Focus при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение со встречным Volkswagen Passat.
В результате ДТП травмы получил 8 летний мальчик — пассажир Volkswagen Passat, его увезли в больницу № 9 с ушибом грудной клетки.
34-летнего водителя Ford Focus со стажем управления 10 месяцев привлекли к административной ответственности за отсутствие на автомобиле знака «Начинающий водитель».
По факту ДТП организована проверка.