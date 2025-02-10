Восьмилетний мальчик получил травмы в ДТП в Екатеринбурге

Несовершеннолетний пассажир пострадал в дорожной аварии вечером 9 февраля у дома № 2 на улице Палисадная в Екатеринбурге. По данным городской ГИБДД, водитель автомобиля Ford Focus при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение со встречным Volkswagen Passat.