Пьяная женщина за рулем «Киа» за минуту дважды провоцировала ДТП в Иркутске

В Иркутске водитель провоцировал два ДТП … за минуту. Избежать ужасных последствий получилось благодаря полицейскому, который возвращался домой вместе с семьей. Об этом сообщает ИА Виаком со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
Случилось все в один из вечеров на улице Шевцова. Изначально машина «Киа» ехала по обочине, однако внезапно выехала на встречку и двинулась в сторону авто, спускавшихся с горы. Водители могли в любой момент столкнуться «лоб в лоб».
— Оказалось, что за рулём находилась женщина, которая не скрывала, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский убедил её припарковать авто и отдать ключи, затем вызвал экипаж Госавтоинспекции. Проверка показала, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе почти в девять (!) раз превышает допустимую норму, — отметили в агентстве.
Уровень алкоголя почти в девять раз превышал допустимую норму. ГУ МВД по Иркутской области.
На нетрезвого водителя составили административный протокол, иномарку эвакуировали на специализированную стоянку. Отметим, в минувшие выходные, 8 и 9 февраля, полиция задержала 22 водителя, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Еще 73 человека отказались проходить процедуру освидетельствования.
В связи с этим МВД напоминает, что пьяное вождение — грубое нарушение, которые может привести к гибели. Только в 2024 в регионе по вине пьяных водителей произошло 353 аварии, в них погибли 99 человек, еще 453 получили травмы. А с начала 2025 уже зафиксировано минимум 19 аварий, в которых пострадали 30 человек, еще один — погиб.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что автобусный маршрут № 90 возобновил работу в Иркутске.