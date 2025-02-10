Пьяная женщина за рулем «Киа» за минуту дважды провоцировала ДТП в Иркутске

В связи с этим МВД напоминает, что пьяное вождение — грубое нарушение, которые может привести к гибели. Только в 2024 в регионе по вине пьяных водителей произошло 353 аварии, в них погибли 99 человек, еще 453 получили травмы. А с начала 2025 уже зафиксировано минимум 19 аварий, в которых пострадали 30 человек, еще один — погиб.