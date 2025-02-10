Женщина погибла в ДТП на высокой скорости на кубанской трассе

Ранее «Югополис» рассказывал о ДТП в Мостовском районе, в котором пострадали женщина и дети. 30-летняя водитель не справилась с управлением и вылетела с дороги. Автомобиль ударился об опору дорожного знака. Травмы получили женщина и трое детей, самому младшему из которых нет еще и года.