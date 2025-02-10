Женщина погибла в ДТП на высокой скорости на кубанской трассе

Вечером в воскресенье, 9 февраля, в Северском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП. На трассе Краснодар — Верхнебаканский 42-летняя водитель Honda разогналась и не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Ранее «Югополис» рассказывал о ДТП в Мостовском районе, в котором пострадали женщина и дети. 30-летняя водитель не справилась с управлением и вылетела с дороги. Автомобиль ударился об опору дорожного знака. Травмы получили женщина и трое детей, самому младшему из которых нет еще и года.