В ночном клубе Краснодара в результате перестрелки ранен мужчина

Возле ночного клуба в Краснодаре произошла перестрелка. Видео конфликта появилось в социальных сетях, и инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В связи с этим уголовное дело будут вести специалисты следственного комитета края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на СУ СКР Кубани.
В одном из развлекательных заведений на улице Зиповской компания мужчин направляется к клубу. В руках одного из них пистолет. В это время один из посетителей, стоявший у входа в заведение, открывает по компании стрельбу. В ответ мужчина с пистолетом также открывает огонь.
По информации следствия, в ходе конфликта мужчина получил ранение. Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако из-за повышенного внимания к ситуации надзорное ведомство инициировало передачу дела в следственные органы регионального управления СКР.
На данный момент подробности происшествия уточняются. Ведомство намерено тщательно разобраться в обстоятельствах инцидента и принять все необходимые меры для установления справедливости.
Ранее сообщалось, что в соцсетях появилась информация о том, что в Крымском районе Кубани незаконно организовали собачьи бои. По факту публикации правоохранители проведут расследование.