В ночном клубе Краснодара в результате перестрелки ранен мужчина

В одном из развлекательных заведений на улице Зиповской компания мужчин направляется к клубу. В руках одного из них пистолет. В это время один из посетителей, стоявший у входа в заведение, открывает по компании стрельбу. В ответ мужчина с пистолетом также открывает огонь.