Бухгалтер украла миллионы из свердловского реабилитационного центра

Главный бухгалтер ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района» похитила 4 млн рублей. Женщина незаконно начисляла себе завышенную зарплату, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что бухгалтер начисляла себе «лишние» деньги со счета учреждения с января 2018 года по май 2023 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета в особо крупном размере». Вскоре его рассмотрит Верхнесалдинский районный суд. На недвижимость обвиняемой кадастровой стоимостью 4 млн рублей наложен арест.