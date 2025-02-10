Бухгалтер украла миллионы из свердловского реабилитационного центра

Установлено, что бухгалтер начисляла себе «лишние» деньги со счета учреждения с января 2018 года по май 2023 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета в особо крупном размере». Вскоре его рассмотрит Верхнесалдинский районный суд. На недвижимость обвиняемой кадастровой стоимостью 4 млн рублей наложен арест.