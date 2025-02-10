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Бухгалтер украла миллионы из свердловского реабилитационного центра

Бухгалтер украла 4 млн рублей со счета ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района».

Главный бухгалтер ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района» похитила 4 млн рублей. Женщина незаконно начисляла себе завышенную зарплату, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что бухгалтер начисляла себе «лишние» деньги со счета учреждения с января 2018 года по май 2023 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета в особо крупном размере». Вскоре его рассмотрит Верхнесалдинский районный суд. На недвижимость обвиняемой кадастровой стоимостью 4 млн рублей наложен арест.