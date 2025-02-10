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Строительные вагончики сгорели в микрорайоне Шилово в Воронеже

По счастью, обошлось без пострадавших.

Крупный пожар произошел на стройке вечером 9 февраля в микрорайоне Шилово в Воронеже. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 19:59. Полыхали строительные вагончики около дома № 11 по улице Коренцова. На месте происшествия прибыли 12 спасателей и 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 20:20.

В результате на строительной площадке «Развития» были уничтожены два вагончика размером 2,5×6 метров, а еще один получил повреждения на площади в 5 кв. м. По оперативной информации, пострадавших нет.

пожары