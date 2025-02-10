В Первоуральске 12-летняя девочка перевела мошенникам деньги

Девочка в телеграме увидела рекламу игры и перешла по ссылке. Она поиграла около 2 минут, а потом ей пришло сообщение о выигрыше в 10 тысяч рублей. Для получения денег неизвестный попросил сфотографировать банковскую карту матери.
Далее девочка оформила кредитную карту и перевела неизвестному 27 тысяч рублей. После этого переписка была удалена.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).
«Технология обмана молодых пользователей состоит в том, что преступники обещают детям открыть доступ к секретной версии игры, бонусные баллы или же обещают реальный выигрыш в виде денег или ценных призов», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Первоуральска 1972 года рождения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, в особо крупном размере).
По данным следствия, обвиняемая, являясь фактическим руководителем управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в Первоуральске, с октября 2017 года по декабрь 2023 года похитила деньги предприятия на сумму более 18,1 миллиона рублей.