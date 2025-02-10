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В Первоуральске 12-летняя девочка перевела мошенникам деньги

От действий мошенников пострадала 12-летняя жительница Первоуральска, которой в телеграме пришло сообщение о выигрыше в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ОМВД России «Первоуральский».

Девочка в телеграме увидела рекламу игры и перешла по ссылке. Она поиграла около 2 минут, а потом ей пришло сообщение о выигрыше в 10 тысяч рублей. Для получения денег неизвестный попросил сфотографировать банковскую карту матери.

Далее девочка оформила кредитную карту и перевела неизвестному 27 тысяч рублей. После этого переписка была удалена.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

«Технология обмана молодых пользователей состоит в том, что преступники обещают детям открыть доступ к секретной версии игры, бонусные баллы или же обещают реальный выигрыш в виде денег или ценных призов», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Первоуральска 1972 года рождения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемая, являясь фактическим руководителем управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в Первоуральске, с октября 2017 года по декабрь 2023 года похитила деньги предприятия на сумму более 18,1 миллиона рублей.