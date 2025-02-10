В Первоуральске 12-летняя девочка перевела мошенникам деньги

Девочка в телеграме увидела рекламу игры и перешла по ссылке. Она поиграла около 2 минут, а потом ей пришло сообщение о выигрыше в 10 тысяч рублей. Для получения денег неизвестный попросил сфотографировать банковскую карту матери.