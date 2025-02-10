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В Якутске машина сбила четырех человек на пешеходном переходе

ЯКУТСК, 10 фев — РИА Новости. Иномарка в Якутске сбила четырех человек на пешеходном переходе, трое госпитализированы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по республике.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня, 10 февраля, около 13 часов дня перекрестке улиц проспект Ленина — Аммосова города Якутска произошел наезд на четырех пешеходов. Предварительно установлено, что 51-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Probox, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на четырех пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила троих пешеходов в больницу, одного оставили на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Информации о состоянии пострадавших пока нет.