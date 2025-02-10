В Якутске машина сбила четырех человек на пешеходном переходе

«Сегодня, 10 февраля, около 13 часов дня перекрестке улиц проспект Ленина — Аммосова города Якутска произошел наезд на четырех пешеходов. Предварительно установлено, что 51-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Probox, проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на четырех пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила троих пешеходов в больницу, одного оставили на месте», — говорится в сообщении.