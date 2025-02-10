В Иркутске расследуют нападение своры собак на женщину

«Я шла с обеда. Увидела, что они что-то дружно рвут. Подойдя поближе, увидела, что они повалили женщину, обступили с разных сторон и молча, без агрессии и рычания, просто рвут на ней одежду и рвут тело. Я их отогнала. Собаки порвали женщине спину и бедро. Унесли обувь. На спине разорвали одежду», — цитирует слова случайной прохожей, ставшей свидетельницей нападения, паблик «Инцидент Иркутск» в «Телеграме».