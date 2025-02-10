В Иркутске расследуют нападение своры собак на женщину

Со слов пострадавшей, свора псов постоянно обитает возле мусорных контейнеров. Сейчас собачья «семья» состоит из нескольких поколений: есть даже маленькие щенки.
«Я шла с обеда. Увидела, что они что-то дружно рвут. Подойдя поближе, увидела, что они повалили женщину, обступили с разных сторон и молча, без агрессии и рычания, просто рвут на ней одежду и рвут тело. Я их отогнала. Собаки порвали женщине спину и бедро. Унесли обувь. На спине разорвали одежду», — цитирует слова случайной прохожей, ставшей свидетельницей нападения, паблик «Инцидент Иркутск» в «Телеграме».
После того как сообщения об очередном нападении бродячих собак на человека появились в соцсетях, правоохранители провели проверку. По ее результатам было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства, в том числе органами местного самоуправления, в сфере ответственного обращения с животными», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
К слову, напомним, что один чиновник в Приангарье уже будет отвечать по уголовной статье за халатность при отлове бездомных собак. Судить будут экс-мэра Тайшетского района.