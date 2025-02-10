Рабочий башкирского предприятия умер в бункере-измельчителе

В Калтасинском районе Башкирии погиб рабочий. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.
Трагедия случилась в минувшую среду, 5 февраля, на территории молочно-товарной фермы. Во время раздачи кормов 40-летний животновод попал в бункер-измельчитель. От полученных травм мужчина скончался.
По факту несчастного случая Гострудиснпекция начала расследование, в ходе которого сотрудники ведомства намерены определить обстоятельства и причины случившегося.
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