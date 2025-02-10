Ангарчанку обманули покупатели собаки

Как рассказали в пресс-службе судов Иркутской области, жительница города нефтехимиков продала щенка йоркширского терьера, но денег не получила.
По словам пострадавшей заводчицы, она в августе прошлого года разместила сообщение на популярных досках объявлений о продаже щенков. На него откликнулась пара из Ангарска.
«Показав скриншот о переводе 17 000 рублей за животное, они взяли питомца и ушли. Однако деньги на счет продавца не поступили. В ходе дальнейших телефонных разговоров покупатели уверяли, что деньги перевели, что платеж еще в обработке. В качестве доказательств отправили фото своих паспортов. Так и не дождавшись денежного перевода, потерпевшая обратилась в полицию», — говорят в суде.
Нашли недобросовестных покупателей быстро. Как оказалось, 27-летняя женщина и 33-летний мужчина уже были судимы за кражи и мошенничества.
В этот раз суд приговорил каждого из них к двум с половиной годам условно. Юный йорк вернулся к заводчице.
К слову, отметим, что этот случай по-своему уникален. Обычно при сделках купли-продажи страдают покупатели. Например, житель Черемхово потерял более полумиллиона рублей, когда захотел купить снегоход.