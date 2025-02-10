Ангарчанку обманули покупатели собаки

«Показав скриншот о переводе 17 000 рублей за животное, они взяли питомца и ушли. Однако деньги на счет продавца не поступили. В ходе дальнейших телефонных разговоров покупатели уверяли, что деньги перевели, что платеж еще в обработке. В качестве доказательств отправили фото своих паспортов. Так и не дождавшись денежного перевода, потерпевшая обратилась в полицию», — говорят в суде.